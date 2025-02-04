В Королеве 8 февраля пройдет день семейного здоровья

В поликлинике филиала «Первомайский» Королевской больницы состоится день семейного здоровья в субботу, 8 февраля. С 8:00 до 13:00 взрослых и детей, желающих пройти медицинское обследование, будут ждать по адресу: на ул. Первомайская, д. 21А. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Основное преимущество дня семейного здоровья заключается в том, что прийти на осмотр в поликлинику в этот день можно всей семьей. Каждого пациента осмотрит терапевт или педиатр, в зависимости от возраста, всем будут назначены необходимые виды анализов и исследований. Получить результат и заключение врача можно уже через 1-2 дня. Если потребуется, мы назначим дополнительные виды обследований. Обратиться может любой житель города вне зависимости от прикрепления, но при себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС», — рассказала заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи Марина Торопцева.

Диспансеризацию и профосмотр можно пройти в будние дни в городских поликлиниках. Записаться можно онлайн на портале Госуслуг МО или через колл-центр 122.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.