В Балашихинской поликлинике № 14 микрорайона Железнодорожный с июня начал работать новый ЛОР-врач Саида Омарова. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Теперь в медучреждении прием пациентов ведут 2 оториноларинголога. Специалисту 29 лет. Она окончила Дагестанский медицинский университет по специальности «Педиатрия». За ее плечами и ординатура по оториноларингологии в Ярославской медицинской академии. ЛОР-врачом работает с 2020 года.

«Медицину начала изучать благодаря сестрам — они первыми в нашей семье выбрали профессию врача. Я тоже захотела поддержать их и уже в школе начала готовиться к поступлению в медвуз», — рассказала Саида Омарова.

За день специалист принимает в среднем 15 пациентов. Сейчас горожане чаще всего жалуются на наружный отит, риносинусит, хронический тонзиллит и другие заболевания. Врач знакомится со своими пациентами, собирает анамнез, назначает лечение.т Попасть на прием к ЛОР-врачу можно, предварительно записавшись на госуслугах, по телефону 122 или взяв талон в инфомате поликлиники.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.