В Коломне запустили новый аппарат МРТ в поликлинике №2

Новый магнитно-резонансный томограф начал работу в поликлинике №2 Коломенской больницы. Оборудование закупили по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

На приобретение аппарата направили более 161 млн рублей. По словам заместителя председателя правительства Московской области — министра здравоохранения Московской области Максима Забелина, оснащение медучреждений современной диагностической техникой остается одной из приоритетных задач региона.

«Новое оборудование позволяет сократить срок ожидания исследования для пациентов, а врачам получать более точные результаты. Сегодня в Коломенской больнице запустили новый аппарат МРТ. На его закупку было направлено более 161 млн рублей», — сказал Забелин.

Исследования будут проводить в две смены для взрослых и детей. Аппарат имеет повышенную грузоподъемность, что дает возможность обследовать пациентов с большим весом.

Главный врач Коломенской больницы Николай Макаров отметил, что поликлиника №2 является крупнейшей в округе и принимает не только прикрепленных пациентов, но и жителей Коломны и Озер.

«Так как это уже второй аппарат МРТ в нашем медучреждении, важное диагностическое исследование станет доступнее для жителей, сроки ожидания обследования сократятся», — сказал Макаров.

Пройти МРТ можно бесплатно по полису ОМС по направлению лечащего врача. Запись доступна по телефону 122, на региональном портале госуслуг «Здоровье» https://zdrav.mosreg.ru/start, а также через чат-бот Денис в МАХ и приложение «Добродел Здоровье».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.