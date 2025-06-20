В Коломне прошел личный прием граждан по вопросам здравоохранения

Главный врач Коломенской больницы Николай Макаров провел очередной личный прием граждан. На прием обратились семь жителей Городского округа Коломны с вопросами, связанными с оказанием медицинской помощи в округе. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Прием был не из самых простых, жители обращались с совершенно разными вопросами – от льготного лекарственного обеспечения новорожденного до оказания пожилому пациенту паллиативной медицинской помощи. Одно из обращений порадовало: к коллективу медучреждения стремится присоединиться опытный специалист. Обязательно рассмотрим его кандидатуру», – сказал Макаров.

Коломенская больница – многопрофильное медучреждение с широкой сетью поликлинических и стационарных подразделений, находящихся как на территории Коломны, так и на территории Озер, поэтому вопросов по ее функционированию возникает много. Со сложными вопросами, которые не смогли разрешить руководители подразделений на местах, руководитель медучреждения готов помогать лично – каждую неделю по средам в Коломне и каждый третий понедельник месяца в Озерах. Записаться на личный прием граждан можно по номеру 122 или по тел. Горячей линии главного врача 8 (498) 602-03-59, доб. 18009.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.