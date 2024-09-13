В Коломне можно пройти вакцинацию от гриппа в мобильном комплексе 14 сентября

35 жителей Коломны воспользовались возможностью защититься от гриппа и пневмококковой инфекции в мобильном комплексе, который 12 сентября дежурил около ДК «Цементник».

«Формат вакцинации без визита в поликлинику оказался востребованным жителями микрорайона Щурово. К началу работы выездной бригады около мобильного комплекса даже образовалась небольшая очередь. Так как допустимо одновременное введение сразу двух вакцин, часть пациентов, помимо гриппа, предпочли сразу же сделать прививку и от пневмококка», — рассказала заведующая поликлиникой № 4 Коломенской больницы Наталья Пучкова.

Перед прививкой всех пациентов осмотрел фельдшер. По итогам выезда 35 человек прошли вакцинацию от сезонного гриппа и 12 человек из них дополнительно сделали прививку от пневмококковой инфекции.

Уже завтра, в субботу 14 сентября возможностью вакцинироваться в мобильном комплексе Коломенской больницы смогут воспользоваться жители Озер. Выездная бригада медиков будет дежурить с 9:00 до 13:00 в парке «Дубки». В мобильном комплексе можно сделать прививку от гриппа и пневмококка, а также пройти первый этап диспансеризации: сдать анализ крови, измерить рост, вес, внутриглазное и артериальное давление, выполнить ЭКГ.

Нужно обязательно взять с собой паспорт, полис и СНИЛС.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.