В Коломне и Озерах завершается кампания по выездной вакцинации от гриппа

В городском округе Коломна завершается кампания по выездной вакцинации от гриппа. Специалисты Коломенской больницы в этом сезоне проведут еще два выезда в парки муниципалитета, где жители старше 18 лет без записи и визита в поликлинику смогут сделать прививку и обезопасить себя от сезонных заболеваний, сообщает пресс-служба администрации округа.

Мобильные медицинские комплексы будут дежурить в парке Мира в Коломне и в парке «Сосновый Бор» в Озерах в эту субботу, 22 ноября, и в выходной день — 29 ноября. Время приема желающих привиться — с 9:00 до 12:00.

«Выездные бригады будут работать по субботам в парках округа до конца ноября. Еще есть время успеть защитить себя от сезонного гриппа и его опасных осложнений в выходной день и без посещения поликлиники. Напоминаем, что при себе необходимо иметь паспорт и полис обязательного медицинского страхования», — отметили в Коломенской больнице.

К 1 декабря кампания по вакцинации от гриппа завершится.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.