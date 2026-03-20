В Клину провели лекции о вреде курения и алкоголя для подростков

Лекции о здоровом образе жизни и профилактике зависимостей прошли с 16 по 20 марта для школьников Клина. Врач-педиатр центра здоровья детской поликлиники встретилась в том числе с учениками 6–9 классов гимназии имени Константина Ушинского, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В рамках Международной недели здоровья подростков врач-педиатр провела три встречи со школьниками. Подросткам рассказали о принципах здорового образа жизни, правильном питании, значении физической активности и соблюдении личной гигиены.

Основное внимание специалист уделила профилактике вредных привычек. По ее словам, производители вейпов и алкогольных коктейлей используют яркие упаковки и сладкие вкусы, чтобы привлечь внимание молодежи и сформировать интерес к опасной продукции.

«Неделя здоровья совпадает с теплой весенней погодой, когда подростки выходят на улицы. Для них это время, когда они формируют свою сообщность. И как показывает практика, первое знакомство с курением и алкоголем происходит именно за компанию. Цель моих лекций — предостеречь от зависимостей», — рассказала врач-педиатр центра здоровья детской поликлиники Ирина Кубылькина.

Специалист пояснила, что профилактические занятия проводятся не только в дни тематической недели, но и регулярно в течение учебного года.

Ранее Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул недопустимость того, чтобы рядом со школами продавали спиртные напитки.

Руководство правоохранительного блока выносило предложения по этому вопросу.

«Тем более, что эти объекты находятся там, где учатся наши дети. Все это имеет принципиально важное значение», — сказал Воробьев.