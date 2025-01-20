В Клину появились на свет 26 детей с 13 по 19 января

За неделю, с 13 по 19 января 2025 года, в Клинском роддоме на свет появилось 26 детей. Среди них 16 мальчиков и 10 девочек. Кроме коренных клинчанок Клинский роддом выбирали на этой неделе жительницы Тверской области (Конаковский район) и соседи по Подмосковью — из Солнечногорска и Лотошина, сообщает пресс-служба администрации округа.

На этой неделе в Клину рождались не только первые и вторые дети. За неделю 8 семей стали многодетными, в них родились третьи и четвертые дети.

С начала 2025 года в Клину родилось 58 детей, среди них в одной семье родилась двойня — две девочки.

За 2024 год в Клинском роддоме на свет появилось 1 369 детей, из них 729 мальчиков и 640 девочек. В Клину в 2024 году на свет появилось 12 двоен.

Клинский роддом является окружным акушерским перинатальным стационаром второго уровня. Его мощность — 50 коек.

Клинский роддом с удовольствием выбирают будущие мамы не только Клина, но и других городов и регионов. Чаще всего сюда едут рожать мамы из Солнечногорска, Шаховской, Волоколамска, Лотошина и Тверской области. Здесь принимали роды и у гражданок Индонезии, Испании и Египта, Ирана и Филиппин.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.