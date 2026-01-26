В Клинском роддоме провели лекцию о подготовке к родам для будущих мам

23 января в Клинском роддоме прошла лекция для беременных женщин, посвященная самопроизвольным родам и подготовке к ним, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Клинском роддоме 23 января состоялась тематическая встреча для будущих мам. Лекцию провела Валентина Стамбровская, акушерка с 46-летним стажем. Она подробно рассказала о периодах родовой деятельности, способах обезболивания и видах массажа, а также о подготовке к поступлению в роддом.

Особое внимание уделили тому, что необходимо взять с собой в роддом и как правильно подготовиться к родам. Валентина Стамбровская отметила, что женщины, посещающие такие лекции, чувствуют себя увереннее и спокойнее во время родов.

На встречу пришли семь будущих мам. Обычно подобные лекции собирают до 15 участниц. В месяц в Клинском роддоме проводят около четырех таких мероприятий, где обсуждают партнерские роды, поведение во время родов и список необходимых вещей. В 2025 году лекции посетили около 500 жительниц округа.

Участие в лекциях бесплатное, предварительная запись не требуется. Присоединиться может любая беременная женщина, желающая подготовиться к родам и получить консультацию специалистов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.