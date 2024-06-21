В Кадровом центре Москвы врачей учат лечить пациентов на роботах

Благодаря появлению Кадрового центра департамента здравоохранения столицы за три года удалось внедрить более 90 программ дополнительного образования для медиков, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале .

По словам градоначальника, на базе Кадрового центра в общей сложности повышение квалификации прошли более 200 тысяч человек.

Для оттачивания мастерства у медиков есть все необходимое, в том числе виртуальные манекены и роботы-симуляторы. Они также могут пройти бесплатные тренинги по 13 направлениям. В этом проекте поучаствовали уже 2900 специалистов.

«Кроме того, на месте бывших картохранилищ в поликлиниках создаются комнаты профессионального роста. Здесь врачи могут повысить квалификацию и получить доступ к научным базам и профессиональной литературе», — отметил Собянин.

Ранее в Москве опубликовали рейтинг лучших поликлиник для взрослых пациентов. Лидирующую позицию занял филиал № 1 городской поликлиники № 220.