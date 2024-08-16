В Истре состоится встреча с руководством Истринской клинической больницы

20 августа в 16:00 в Истринском доме культуры состоится встреча населения с руководством Истринской клинической больницы, передает пресс-служба администрации городского округа.

У жителей Истры будет возможность высказать свои проблемы в части медицинского обслуживания, задать интересующие вопросы. Граждане смогут высказать свое мнение по текущей работе поликлиник и внести ряд предложений по улучшению работы и качеству медицинского обслуживания в поликлиниках, амбулаториях и стационаре Истринской больницы на перспективу.

Эта не первая встреча сотрудников медучреждения с населением. Именно общение с пациентами в таком открытом формате позволяют в рабочем режиме решать очень многие актуальные для населения вопросы.

Подобные встречи планируются к проведению ежемесячно в различных территориальных отделах округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что на завершающей стадии сдачи в эксплуатацию находится детский госпиталь в Красногорске. Он напомнил, что этот госпиталь построен за три с небольшим года.

«Это первый детский госпиталь, в котором будут проводить по всем основным профилям детских заболеваний самые технологичные операции», — отметил губернатор.