В Истре обновят сразу 3 ФАПа до ноября

В городском округе Истра до ноября обновят сразу 3 фельдшерско-акушерских пункта. Ремонт сейчас идет в Лучинском, Курсаковском и Давыдовском ФАПах, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На всех объектах подрядчик выполнит ремонт внутренних помещений, заменит двери, электрику и сантехнику, а в Лучинском ФАПе запланирован еще и ремонт кровли, входной группы, отмостки и цоколя.

Услугами данных медицинских учреждений в общей сложности пользуются более 1,7 тыс. жителей, из которых порядка 330 детей.

Текущий ремонт фельдшерско-акушерских пунктов проводится в рамках госпрограммы «Здравоохранение Подмосковья». Окончание работ — ноябрь 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.