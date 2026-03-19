В Химках прошел день открытых дверей в роддоме

День открытых дверей прошел 18 марта в Химкинском роддоме, который возобновил работу после реконструкции в октябре прошлого года. Гостям показали обновленные отделения и современное оборудование, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участники экскурсии осмотрели родблоки и операционные, индивидуальные палаты для мам, отделения гинекологии и патологии беременности, послеродовое отделение и реанимацию. Медики представили современное наркозное, операционное и диагностическое оборудование, а также рассказали о форматах родов — партнерских, вертикальных и музыкальных.

Мероприятие объединило представителей власти, врачей и будущих родителей. В нем приняли участие глава округа Инна Федотова, главврач Химкинской клинической больницы, депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов и муниципальный депутат Ирина Спирина. Решение о модернизации приняли с учетом пожеланий жителей, ход работ курировал Владислав Мирзонов.

«Теперь это современное и удобное пространство, где все продумано для безопасности и спокойствия будущих мам. Новое оборудование расширило возможности диагностики и лечения, а комфортные палаты и индивидуальные родзалы позволяют женщинам чувствовать себя уверенно. Мы, врачи, рады работать в условиях, которые действительно помогают пациенткам», — подчеркнул Владислав Мирзонов.

Роддом построили в 1970-х годах, и нынешняя реконструкция стала первой столь масштабной. После капитального ремонта учреждение стало современным акушерским стационаром более чем на 100 мест. В штате работают около 100 специалистов, у некоторых стаж превышает 30 лет. Врач-акушер-гинеколог Яна Зыбина начала карьеру санитаркой, затем стала врачом и получила премию «Подмосковный врач — 2025».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.