В Химках 31 января пройдет бесплатный онкоскрининг для жителей

День открытых дверей состоится 31 января в Центрах амбулаторной онкологической помощи Химок. Жители округа старше 18 лет смогут бесплатно пройти обследование без предварительной записи, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В субботу, 31 января, в Химках пройдет День открытых дверей в Центрах амбулаторной онкологической помощи. Все желающие от 18 лет смогут бесплатно пройти комплексное обследование на онкологические заболевания без предварительной записи.

В рамках акции будут доступны диагностика новообразований кожи, органов дыхания и желудочно-кишечного тракта, консультации врачей-онкологов, маммография или УЗИ молочных желез для женщин, а также ПСА-тест для мужчин для оценки риска рака предстательной железы.

Обследование можно пройти с 9:00 до 14:00 по адресам: ул. Лавочкина, д. 22, поликлиника №2, и ул. Панфилова, д. 21/2.

Для прохождения обследования необходимо взять с собой паспорт, полис ОМС, СНИЛС и, при наличии, результаты предыдущих обследований. Это поможет врачу точнее оценить состояние здоровья.

«В рамках программы по повышению доступности медицинской помощи 31 января проводится День открытых дверей в центрах амбулаторной онкологической помощи. Приглашаем всех жителей старше 18 лет пройти бесплатное обследование. Это важный шаг к сохранению здоровья каждого», — отметила лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.