В готовой еде одной из розничных сетей супермаркетов обнаружили кишечную палочку

В готовой еде одной из крупных розничных сетей супермаркетов обнаружили кишечную палочку. Исследование проводилось на шести продуктах, сообщает Газета.ru .

Какие блюда проверялись и что в них обнаружилось

Для проведения исследования были отобраны следующие шесть продуктов: «Бутерброд с тунцом и базиликом», «Картофель жареный с грибами», «Ролл с семгой и креветкой», «Салат „Цезарь“ с курицей и пекинской капустой», «Салат с мясом индейки и гранатовым соусом» и «Блинчики с мясом».

В образцах сэндвичей с тунцом, салатов с индейкой, картофеля с грибами и блинов с мясной начинкой выявили кишечную палочку. В роллах с семгой и креветками, а также в бутербродах с тунцом и базиликом отмечено повышенное содержание дрожжей. В салате «Цезарь» и блинах с мясом зафиксировано превышение допустимых значений мезофильных аэробных и факультативно-аэробных микроорганизмов.

Превышение нормы микроорганизмов

Технолог, доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров рассказал, что повышенное содержание мезофильных аэробных и факультативно-аэробных микроорганизмов свидетельствует о недостаточной санитарной обработке, нарушении условий хранения или ошибке в технологии приготовления.

Превышение допустимого содержания мезофильных микроорганизмов указывает на стартовавший процесс порчи продукта, что, безусловно, увеличивает вероятность возникновения пищевых отравлений и прочих заболеваний, отметил специалист. По мнению технолога, подобные процессы наиболее активно протекают в блюдах с жирной или жидкой основой. Если, например, салат, заправленный майонезом, длительное время находится вне холодильника, вероятность активного роста бактерий многократно возрастает, пояснил он.

Кишечная палочка

Но наиболее опасной находкой, по мнению Быстрова, является обнаружение кишечной палочки сразу в четырех из шести исследованных образцов.

«Это серьезный сигнал о возможном загрязнении продуктов или несоблюдении санитарных норм. Это также может указывать на фекальное загрязнение, что делает эти продукты опасными для здоровья человека. Рекомендуется немедленно прекратить продажу или потребление этих блюд и провести дополнительные исследования для выявления источника загрязнения», — подчеркнул Быстров.

По словам технолога, присутствие бактерий кишечной палочки в готовой еде обычно является следствием несоблюдения гигиены. Кишечную палочку часто называют болезнью немытых рук. Ежегодно в сфере общественного питания регистрируются сотни случаев пищевых отравлений, и до 95% из них обусловлены пренебрежением санитарными правилами. Иными словами, виной всему человеческий фактор, добавил он.

Вместе с тем, Быстров допустил вероятность того, что заражение продуктов могло быть вызвано некачественным сырьем от поставщиков.