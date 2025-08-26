В Госдуме предложили запретить татуировки несовершеннолетним

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев заявил о необходимости урегулировать работу тату-салонов. По его мнению, они не должны оказывать услуги несовершеннолетним, сообщает «Парламентская газета» .

Депутат рассказал о случаях, когда подростки без согласия родителей приходят в тату-салоны, где им наносят рисунки на лицо и тело. Башанкаев отметил, что часто такие люди, повзрослев, сожалеют о сделанном, а многие даже пытаются избавиться от татуировок.

Также депутат отметил, что при нанесении рисунков на тело иглой есть риски инфицирования, например гепатитом. По его словам, чернила для тату тоже могут представлять опасность.

Башанкаев добавил, что депутаты работают над законопроектом, который бы запретил татуировки несовершеннолетним и в целом урегулировал работу тату-салонов.

Ранее криминалист перечислил татуировки, которые могут указывать на связь с криминалом. Так, среди наиболее типичных тюремных татуировок есть восьмиконечные звезды на плечах, особые кольца на пальцах и т. д.