Криминалист перечислил татуировки, которые могут указывать на связь с криминалом
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Некоторые рисунки на теле могут сигнализировать о связях человека с преступным миром. Криминалист Михаил Игнатов рассказал, что поможет работодателям распознать потенциально опасные знаки, которые указывают на криминальное прошлое человека, сообщает Life.ru.
Среди наиболее типичных тюремных татуировок Игнатов выделил несколько характерных изображений: восьмиконечные звезды на плечах, которые часто указывают на принадлежность к воровскому миру, особые кольца на пальцах, изображения роз с колючей проволокой, а также рисунки церковных куполов на спине.
Эти символы могут рассказать многое о прошлом человека, поэтому при найме сотрудников стоит обращать на них внимание. В тюрьмах часто делают татуировки простыми иглами и тушью. Такие рисунки обычно синеватые, с нечеткими линиями и грубым исполнением. На них можно увидеть оружие, женские профили, карты или надписи, которые кажутся безвредными.
«Есть и однозначно криминальные татуировки: например, оружие или животные с определенным смыслом. Например, „КОТ“ — по-уголовному это „коренной обитатель тюрьмы“. Или слово „ЗЛО“ означает „за все легавым отомщу“. А слон с ножом под ним может означать „смерть легавому от ножа“. Каждая такая фотография или изображение несет свой особый блатной смысл», — рассказал Игнатов.
Ранее священник Павел Островский высказал свое мнение касательно татуировок. Он считает, что военные и христианские рисунки на теле не являются грехом.