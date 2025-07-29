Криминалист перечислил татуировки, которые могут указывать на связь с криминалом

Некоторые рисунки на теле могут сигнализировать о связях человека с преступным миром. Криминалист Михаил Игнатов рассказал, что поможет работодателям распознать потенциально опасные знаки, которые указывают на криминальное прошлое человека, сообщает Life.ru .

Среди наиболее типичных тюремных татуировок Игнатов выделил несколько характерных изображений: восьмиконечные звезды на плечах, которые часто указывают на принадлежность к воровскому миру, особые кольца на пальцах, изображения роз с колючей проволокой, а также рисунки церковных куполов на спине.

Эти символы могут рассказать многое о прошлом человека, поэтому при найме сотрудников стоит обращать на них внимание. В тюрьмах часто делают татуировки простыми иглами и тушью. Такие рисунки обычно синеватые, с нечеткими линиями и грубым исполнением. На них можно увидеть оружие, женские профили, карты или надписи, которые кажутся безвредными.

«Есть и однозначно криминальные татуировки: например, оружие или животные с определенным смыслом. Например, „КОТ“ — по-уголовному это „коренной обитатель тюрьмы“. Или слово „ЗЛО“ означает „за все легавым отомщу“. А слон с ножом под ним может означать „смерть легавому от ножа“. Каждая такая фотография или изображение несет свой особый блатной смысл», — рассказал Игнатов.

Ранее священник Павел Островский высказал свое мнение касательно татуировок. Он считает, что военные и христианские рисунки на теле не являются грехом.