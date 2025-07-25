Священник Островский — о татуировках: не каждая является «меткой Сатаны»

Священник Павел Островский высказал свое мнение касательно татуировок. Он считает, что военные и христианские рисунки на теле не являются грехом.

Он считает, что нельзя любую татуировку автоматически приписывать к «меткам Сатаны».

Священник подчеркнул разнообразие нательных рисунков: существуют военные и религиозные, включая христианские. Подобные татуировки, по его мнению, не требуют удаления и не являются грехом.

«Разные есть татуировки. Копты наносят своим детям кресты, есть татуировки военные, есть христианские — вот их уж точно не надо бежать и сводить», — отметил Островский в эфире своей авторской программы на радио Sputnik.