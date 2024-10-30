В главном университете художников-керамистов России прошел день донора

День донора провели специалисты Московского областного центра крови в Гжельском государственном университете Подмосковья, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Гжельский государственный университет — единственный ВУЗ России, обеспечивающий подготовку и переподготовку кадров в области декоративно-прикладного искусства в районе бытования традиционного народного промысла.

ГГУ активно поддерживает развитие донорского движения, регулярно организуя донорские акции совместно с Московским областным центром крови. С 2016 года время доноры сдали 400 литров крови.

«Выездные донорские акции Московского областного центра крови в Гжельском государственном университете уже стали традицией. Два раза в год наша бригада отправляется в университет, чтобы провести сбор крови среди студентов и преподавателей. Мы ценим и благодарим каждого, кто принял участие в этом благородном деле», — сказал Никита Митькин, заведующий отделом заготовки крови для выездной формы работы МОЦК.

В минувшую донорскую акцию в ГГУ ее участниками стали более 100 человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.