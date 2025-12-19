В Электростали прошел региональный медицинский слет «Импульс»

В городском округе Электросталь на базе лицея № 7 18 декабря состоялся региональный медицинский слет «Импульс». Мероприятие объединило сильные команды учащихся профильных медицинских классов из Мытищ, Ногинска, Павловского Посада и Электростали. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Основной целью слета, организованного в рамках профориентационной работы, стало стимулирование интереса школьников к медицинским специальностям и оказание им поддержки в процессе осознанного выбора будущей профессии.

Участники мероприятия продемонстрировали высокий уровень теоретической подготовки и практических навыков в различных конкурсах, имитирующих реальную медицинскую деятельность. Соревнования были разделены на несколько тематических направлений, таких как сердечно-легочная реанимация, десмургия (травматология), фармацевтика, народная медицина, также у ребят был творческий музыкальный конкурс.

По оценке компетентного жюри, состоящего из медицинских работников и опытных педагогов, все команды подошли к выполнению конкурсных заданий на высоком профессиональном уровне.

Абсолютными победителями и призерами признаны команды лицея № 7 и гимназии № 9 г. о. Электросталь, а также лицея № 34 г. о. Мытищи.

Успешное проведение такого мероприятия стало возможным благодаря плодотворному сотрудничеству между педагогами образовательных учреждений и медицинскими работниками г. о. Электросталь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.