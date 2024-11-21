В Электростали 27 ноября пройдет донорская акция подмосковного центра крови

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Московский областной центр крови проводит в городском округе Электросталь выездные донорские акции. Донорская акция состоится 27 ноября с 9:00 до 12:00 в молодежном центре по адресу: улица Карла Маркса, дом № 23. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Чтобы принять участие в акции, необходимо предварительно записаться на сайте. Запись откроется в четверг.

Также в городском округе работает Telegram-чат для доноров Электростали, где публикуются актуальные новости о выездных акциях в городе, информация о записи, также в чате можно уточнить интересующий вопрос.

Стать участником Дня донора могут граждане старше 18 лет, не имеющие противопоказаний к донации. Накануне донации необходимо придерживаться рекомендаций.

На День донора при себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС, временную регистрацию (при отсутствии постоянной).

Доноры получат денежную компенсацию на питание 998 рублей, справку для освобождения от работы в день сдачи крови и дополнительный день отдыха с сохранением заработной платы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.