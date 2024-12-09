В Электростали 12 декабря пройдет донорская акция Подмосковного центра крови

12 декабря в городском округе Электросталь на базе молодежного центра на ул. Карла Маркса, д. 23, состоится донорская акция Московского областного центра крови. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие будет проходить с 09:00 до 12:00. Чтобы принять участие в акции необходимо предварительно записаться 9 декабря на сайте доноры Подмосковья в разделе «Служба крови Подмосковья».

Участником Дня донора могут стать граждане в возрасте от 18 лет, при отсутствии противопоказаний к донации. Также на акцию необходимо будет принести паспорт, СНИЛС, временную регистрацию (при отсутствии постоянной).

Накануне донации необходимо придерживаться рекомендаций. За 2 — 3 дня до донации необходимо исключить употребление жирной, острой, соленой пищи, а также алкоголя. В день сдачи крови стоит ограничиться легким завтраком (например, сладкий чай, печенье, баранки).

Доноры получат денежную компенсацию на питание 998 рублей, а также справку для освобождения от работы в день сдачи крови и дополнительный день отдыха с сохранением заработной платы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности привлечения кадров в образовании и здравоохранении.

«Еще раз подчеркиваю, тема кадров также в сфере образования выходит на очень заметные позиции. Лучшая моя рекомендация вам и главам уже сейчас задуматься, <…> какие мероприятия мы можем предложить для того, чтобы удержать лучших врачей. <…> Наша задача: чтобы были конкретные результаты на каждой территории», — подчеркнул Воробьев.