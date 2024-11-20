В Дзержинской больнице рассказали о защите организма от вирусов

В осенне-зимний период, когда снижается иммунитет и растет уровень заболеваемости ОРВИ, могут активизироваться «спящие» в организме вирусы. Одним из таких является — герпес, который после первичного заражения остается на всю жизнь, сообщает пресс-служба администрации округа Дзержинский.

Больница в Дзержинском сообщает, что герпес может возникать не только в виде пузырьков на губе. У каждого переболевшего ветрянкой, во взрослом, чаще пожилом, возрасте после переохлаждения, стресса или приема средств, угнетающих иммунитет может проявиться опоясывающий герпес (лишай). Заболеванию присущи сильные приступы боли.

При появлении симптомов: пузырьковых высыпаний, зуда и жжения необходимо обращаться к врачу-дерматовенерологу. Также лечением в зависимости от локализации и присоединении вторичных инфекций занимаются врачи: инфекционист, гинеколог, уролог.

Запись к специалистам осуществляется по телефону 122, в личном кабинете, чат бот «Денис» в Теlegram, в поликлинике.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.