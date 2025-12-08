В Дубне увеличилось число партнерских родов до 50 процентов

В роддоме Дубны за последние годы доля партнерских родов достигла 50 процентов, причем чаще всего будущим мамам помогают мужья, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Многие семьи выбирают роддом Дубны после посещения Дня открытых дверей, который проводится четыре раза в год. Во время мероприятия гости знакомятся с персоналом, осматривают современные боксы и послеродовые палаты, а также узнают о наличии новейшего оборудования и внимательном отношении к пациентам.

Заведующая родильным домом и женской консультацией Дубненской больницы Ирина Косабуцкая отметила, что мужчины все чаще становятся партнерами в родах и делятся этим опытом друг с другом.

На Дне открытых дверей медики рассказывают о возможностях для семейных пар, особенностях скрининга и вакцинации новорожденных, а также отвечают на вопросы гостей.

Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров подчеркнул, что два года назад здание роддома было капитально отремонтировано, оснащено современным оборудованием и стало более комфортным. В этом году на базе учреждения открылся Центр репродуктивного здоровья семьи.

