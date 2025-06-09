В Дубне будущим мамам показали новые родильные боксы

День открытых дверей в роддоме прошел в Дубне для всех желающих. Для будущих мам он стал днем ответов на вопросы, помог развеять страхи и подготовиться к предстоящим родам, познакомиться с персоналом родильного отделения, узнать, как организована его работа, сообщила пресс-служба администрации городского округа Дубна.

Пришли и те, кто ожидает пополнения в семье, и те, кто его только планирует. Для них особенно интересно было узнать, что в Дубне работает программа по мониторингу репродуктивного здоровья будущих родителей. Возможно бесплатное ЭКО по полису ОМС.

Уже 250 мальчиков и девочек за пять месяцев этого года появилось на свет в комфортных условиях дубненского родильного дома.

Почти 300 будущих мам сейчас — под наблюдением врачей акушер-гинекологов в Дубне. Есть дубненки, родившие здесь пятерых, даже восьмерых детей. Мамы приводят сюда рожать своих дочерей, которые когда-то появились на свет в этих стенах.

Гости ознакомились с оснащением родильных боксов, увидели, что оборудование здесь самое современное. В каждом есть кровать-трансформер для комфортных родов, аппараты искусственной вентиляции легких и для ребенка, и для мамы, реанимационный стол и прочая необходимая самая современная аппаратура. Побывали также в послеродовых палатах, заглянули в реанимационный отсек.

«В роддоме в Дубне все ориентировано на помощь и поддержку для мам и малышей», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.