В Домодедове расширили перечень специальностей, претендующих на компенсацию аренды жилья
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Домодедово
В Домодедове в рамках здравчаса в больнице мкр. Авиационный был поднят вопрос о необходимости дополнительных мер по привлечению медицинских работников в организации здравоохранения городского округа. об этом сообщает пресс-служба администрации округа.
«По просьбе медиков расширили перечень специальностей, имеющих право на частичную компенсацию аренды жилья», — сказала глава Домодедово Евгения Хрусталева.
По решению Совета депутатов Домодедово, право на частичную компенсацию аренды жилья из муниципального бюджета получили:
- Врач-уролог;
- Врач — эпидемиолог;
- Врач клинический фармаколог;
- Врач спортивной медицины;
- Заведующий клинико-диагностической лабораторией — врач клинической лабораторной диагностики;
- Заведующий амбулаторно-поликлиническим структурным подразделением — врач специалист, при условии, что его врачебная должность соответствует профилю структурного подразделения;
- Врач клинической лабораторной диагностики;
- Лаборант;
- Медицинский лабораторный техник;
- Старший фельдшер-лаборант;
- Фельдшер-лаборант.
Всего в перечне 36 специальностей.
Подробнее с ними можно ознакомиться на официальном сайте городского округа Домодедово.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жители рассказывают властям о недостатке врачей первичного звена и узких специалистов. Множество специалистов уже удалось трудоустроить в подмосковные медучреждения по программе «Приведи друга».
«Мы постоянно в поиске и стараемся делать так, чтобы настоящие мастера своего дела, опытные медики приходили работать в подмосковные поликлиники, госпитали, амбулатории, ФАПы. У нас действует целый комплекс мер поддержки», — отметил он.