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В Домодедове расширили перечень специальностей, претендующих на компенсацию аренды жилья

В Домодедове в рамках здравчаса в больнице мкр. Авиационный был поднят вопрос о необходимости дополнительных мер по привлечению медицинских работников в организации здравоохранения городского округа. об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«По просьбе медиков расширили перечень специальностей, имеющих право на частичную компенсацию аренды жилья», — сказала глава Домодедово Евгения Хрусталева.

По решению Совета депутатов Домодедово, право на частичную компенсацию аренды жилья из муниципального бюджета получили:

Врач-уролог;

Врач — эпидемиолог;

Врач клинический фармаколог;

Врач спортивной медицины;

Заведующий клинико-диагностической лабораторией — врач клинической лабораторной диагностики;

Заведующий амбулаторно-поликлиническим структурным подразделением — врач специалист, при условии, что его врачебная должность соответствует профилю структурного подразделения;

Врач клинической лабораторной диагностики;

Лаборант;

Медицинский лабораторный техник;

Старший фельдшер-лаборант;

Фельдшер-лаборант.

Всего в перечне 36 специальностей.

Подробнее с ними можно ознакомиться на официальном сайте городского округа Домодедово.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жители рассказывают властям о недостатке врачей первичного звена и узких специалистов. Множество специалистов уже удалось трудоустроить в подмосковные медучреждения по программе «Приведи друга».

«Мы постоянно в поиске и стараемся делать так, чтобы настоящие мастера своего дела, опытные медики приходили работать в подмосковные поликлиники, госпитали, амбулатории, ФАПы. У нас действует целый комплекс мер поддержки», — отметил он.