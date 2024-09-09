В Домодедове пройдет день донора в помощь детям с онкозаболеваниями

11 сентября с 9:00 до 12:00 в Молодежном центре «Победа» состоится день донора в помощь детям с онкологическими заболеваниями, сообщает пресс-служба администрации горокруга Домодедово.

Мероприятие пройдет по адресу: г. Домодедово, площадь 30-летия Победы, д. 2. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.

Стать донором может любой здоровый человек, если он старше 18 лет, не имеет противопоказаний, а его вес больше 50 кг.

Перед процедурой каждый потенциальный донор проходит бесплатную консультацию врача-трансфузиолога. Ознакомиться с рекомендациями можно по ссылке. Донорам выдается справка на дни отдыха и денежная компенсация.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.