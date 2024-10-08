В Домодедове после ремонта открылось педиатрическое отделение № 2

Плановый текущий ремонт был проведен за 3 месяца. Полностью заменены входные и межкабинетные двери, электрика, установлена новая сантехника, обновлены стены, потолки, линолеум на полу, фасад, частично завезена новая мебель. Появилась удобная навигация согласно современным требованиям, а также обновлены зоны регистратуры и ожидания.

«Здание на улице Талалихина, дом № 4 не соответствовало современным медицинским требованиям, а для нас важно, чтобы маленьким домодедовцам и их родителям было комфортно. Решение о ремонте администрация приняла совместно с Советом депутатов», — сказала глава Домодедово Евгения Хрусталева.

Амбулаторный прием маленьких пациентов уже возобновлен.

Здесь можно также пройти вакцинацию, в том числе от гриппа, и необходимые медицинские процедуры.

Прививочные дни: вторник, среда, четверг. Перед прививкой необходима консультация участкового врача-педиатра.

Самостоятельная запись:

по телефону 122;

на региональном портале «Здоровье»;

в инфоматах поликлиник.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году в регионе появятся 16 новых объектов здравоохранения, построенных за внебюджетные средства. Они появятся в восьми округах — Богородском, Балашихе, Ленинском, Котельниках, Люберцах, Красногорске, Одинцовском и Мытищах. Из года в год заметную лепту в развитие отрасли вносят девелоперы.

«В этом году они планируют ввести в Подмосковье 16 медучреждений — как правило, это первичное звено, взрослые и детские поликлиники. Для нас важно, чтобы жители новых микрорайонов могли получать медицинскую помощь рядом с домом», — заявил Воробьев.