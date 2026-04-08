В Долгопрудном отметили Всероссийский день беременных

Праздничное мероприятие ко Всероссийскому дню беременных прошло 7 апреля в родильном доме Долгопрудного. Будущим мамам показали отделения, познакомили с персоналом и рассказали о возможностях медучреждения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Всероссийский день беременных отмечается с 2023 года дважды в год — весной, в праздник Благовещения, и осенью, 7 октября. В Долгопрудненском роддоме эту дату посвятили знакомству жительниц с условиями пребывания и медицинской помощью. Гостям показали родовые залы и палаты, современное оборудование, представили врачей, акушерок и медсестер.

Будущих мам приветствовали клирики храма Казанской Божией Матери и представитель городского совета депутатов. Участницы приходского хора подготовили небольшой концерт. В 2025 году роддом получил Сертификат национального института качества, подтверждающий высокий уровень и безопасность медицинской помощи.

«В том, что весь персонал „Дома рождения“ искренне заинтересован в благополучном исходе каждых родов, можно убедиться и в нашем канале в Мах „В ожидании чуда“ https://maxln.ru/jPZAoL», — отметила заместитель главного врача Долгопрудненской клинической больницы по детству и родовспоможению Елена Швырева.

Она добавила, что в чате врачи лично отвечают на вопросы о родах, послеродовом периоде, грудном вскармливании и партнерских родах. Праздник завершился розыгрышем призов, а участницы отметили, что после встречи чувствуют себя увереннее и спокойнее.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.