Фото - © Пресс-служба администрации г. о. Долгопрудный

сегодня в 18:17

В Долгопрудном доноры сдали 43 литра крови на акции 8 апреля

Всероссийская акция «Код донора. Единство народов России» прошла 8 апреля в ФСК «Салют» в Долгопрудном. В ней приняли участие 112 доноров, которые сдали 43 литра крови, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Акцию организовали местное отделение «Красного Креста», Московский областной центр крови, общественная палата города, городской совет депутатов и ФСК «Салют». Участниками стали сотрудники научно-производственного предприятия, поддерживающие корпоративное донорство.

Среди доноров — почетные доноры России. Екатерина Филимоненкова сдала кровь 56 раз, Владимир Данильчев и Максим Новиков — по 48 раз.

Волонтеры сопровождали участников, раздавали памятки, угощали чаем и сладостями. В акции приняли участие люди разных возрастов и профессий, объединенные готовностью помочь и спасти чью-то жизнь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.