В детском хосписе Подмосковья прошла конференция по развитию паллиативной медпомощи

Научно-практическая конференция «Паллиативная медицина в здравоохранении Московской области. Новые подходы оказания паллиативной помощи детям» прошла в стенах Московского областного детского хосписа. В организованном министерством здравоохранения Московской области и областным детским хосписом мероприятии приняли участие порядка 500 человек очно и онлайн, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Самыми актуальными темами стали оказание стоматологической помощи детям на дому, а также назначения специализированного питания и включения новых видов спецпитания для детей с острой непереносимостью белка коровьего молока в перечень госведомства. Теперь у детей, проживающих в Московской области, признанных нуждающимися в паллиативной помощи, которые по состоянию здоровья не могут посещать врачей-стоматологов в поликлинике, появилась возможность пройти профилактический осмотр дома. Врач оценит состояние зубов и ротовой полости и примет решение о необходимости дальнейшего лечения зубов, в том числе и под наркозом.

«Исследования и опросы показывают высокую востребованность выездных патронажных бригад для оказания помощи. С этим направлением будет связано развитие паллиативной сферы в ближайшие годы. Поддержка патронажными службами на дому — современный и человекоориентированный подход. Особенно это важно для молодых людей, которые получают возможность жить самостоятельно», — отметила главный внештатный детский специалист по паллиативной помощи Минздрава России Елена Полевиченко.

Также на конференции затронули вопросы развития паллиативного направления на ближайшие годы. Развитию домашнего патронажа помогает и повышение знаний социальных работников, услуги которых предоставляет государство. На конференции подвели итоги проекта по обучению таких помощников, который благотворительный фонд «Бумажная птица» реализовал при поддержке фонда президентских грантов. Больше 140 человек изучили теорию и получили практические навыки, чтобы помогать семьям с тяжелыми пациентами.

«В нашем хосписе работает Отделение выездной паллиативной службы в распоряжении, которого 28 автомобилей и 14 бригад. За 2024 год специалисты отделения совершили почти 13 тысяч выездов на дом к подопечным», — сказал главный внештатный специалист по паллиативной медицинской помощи детям министерства здравоохранения Московской области, главный врач Московского областного хосписа для детей Андрей Ишутин.

По всем вопросам, связанным с оказанием паллиативной помощи, вы можете обращаться на горячую линии по номеру: 8 (498) 683-83-83.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.