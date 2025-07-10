В детской поликлинике Солнечногорска приступил к работе новый участковый педиатр

Новый участковый педиатр приступил к работе в детской поликлинике Солнечногорска. Доктор Саурабх Сингх обладает обширным опытом работы в педиатрии, накопленным в медицинских учреждениях Твери и Егорьевска, а также имеет опыт работы в службе скорой помощи. Он принят на седьмой участок, обслуживающий около 1 100 детей. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Врач окончил Тверский государственный медицинский университет, прошел ординатуру по педиатрии и, помимо медицинского образования, пять лет изучал русский язык. В общей сложности он владеет пятью языками.

«Чтобы лечить детей ты сам должен быть душою как ребенок. Иначе ты никогда не сможешь их понять. Мне с детьми работать легче, чем со взрослыми. Я уверен, что лечить детей — мое призвание», — поделился Саурабх Сингх.

В будущем специалист планирует пройти ординатуру по аллергологии.

«Мы рады приветствовать Саурабха в команде наших врачей! Его профессионализм и искренняя забота о детях помогут обеспечить наших маленьких пациентов качественной медицинской поддержкой», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Максим Барков.

Педиатр принимает пациентов в кабинете № 255 Солнечногорской детской поликлиники. Записаться на прием можно по телефону 122, через портал госуслуг или с помощью чат-бота Денис.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.