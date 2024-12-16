В Детской больнице МОЦОМДа стартовал капремонт

В Детской больнице Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) начался капитальный ремонт. Здание стационара 1986 года постройки. Это масштабное обновление направлено на модернизацию как инфраструктуры, так и оснащения учреждения, с учетом современных стандартов санитарии и комфорта, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Ремонтные работы будут включать в себя полную замену всех инженерных систем и коммуникаций, монтаж канального кондиционирования, приведение помещений в соответствие с новыми требованиями СанПиНа. Произойдет обновление фасада и входной группы, переоборудование 6-местных палат на более комфортное двухместное размещение с индивидуальным санузлом. Расширится отделение анестезиологии — реанимации, увеличится количество операционных с 3 до 6.

«Уважаемые пациенты! В Стационарном отделении № 2 — Детская больница Московского областного центра охраны материнства и детства начались работы по капитальному ремонту. Мы искренне сожалеем о возможных неудобствах, которые это может вызвать. Однако, несмотря на временные трудности, мы продолжаем с полной отдачей оказывать помощь нашим юным пациентам в следующих областях: Детская хирургия, включая детскую гинекологию, Хирургия новорожденных, Детская гинекология, Детская урология, Травматология и ортопедия, Комбустиология (ожоги), Педиатрия, Нефрология, Неврология, Анестезиология и реанимация, Неонатология. Благодарим вас за понимание. Ваше здоровье остается нашим главным приоритетом», — обратилась главный врач МОЦОМДа, заслуженный врач РФ, доктор и медицинских наук Татьяна Мельник.

Работы будут проводиться в два этапа: первый — ремонт правой половины здания, второй — ремонт левой половины здания. В связи с этим произойдет уменьшение коечного фонда. Они продолжат функционировать, но в сокращенном виде.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.