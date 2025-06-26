В Челябинске у пациентки случился нервный срыв из-за лечения зубов на 2,5 млн руб

В Челябинске у 34-летней пациентки случился нервный срыв после выписанного ортодонтом счета за лечение почти в 2,5 млн рублей, сообщает SHOT .

В октябре 2024 года жительница Кургана Алена обратилась к нейрохирургу с сильными мигренями. Врач обнаружил у девушки вывих челюстного сустава. Для постановки более точного диагноза Алена поехала в челябинскую клинику «Доминанта».

В клинике гнатолог (стоматолог, который специализируется на височно-нижнечелюстном суставе) диагностировал у пациентки артрит левого сустава. Для девушки была изготовлена специальная капа за 100 тыс. рублей для возвращения сустава в правильное положение и снятия напряжения в мышцах. После этого она должна была пройти ортодонтическое лечение с брекетами. Врач оценил стоимость всего лечения в 600 тыс. рублей.

За 6 месяцев капа помогла Алене восстановить правильное положение сустава. В прошлый понедельник она снова пришла в клинику, где ортодонт представил ей подробный план лечения, который включал в себя замену всех пломб, удаление зубов мудрости, профессиональную чистку, установку дистрактора на небо и брекетов.

Кроме того, во время ношения брекетов планировалось установить три импланта и, что показалось Алене странным, виниры на все зубы.

После выставленного счета в 2 431 349 рублей у Алены случился нервный срыв. В настоящее время девушка ищет новую клинику для завершающего этапа лечения.