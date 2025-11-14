В Чехове продолжается сезонная прививочная кампания

В этом сезоне Чеховская больница получила 40 200 доз вакцины: 15 700 — для детей («Ультрикс Квадри», «Совигрипп») и 24 500 — для взрослого населения («ФЛЮ‑М», «Совигрипп»). Вакцинацию от гриппа и пневмококка уже прошли свыше 11 тысяч человек, при этом примерно треть из них — дети, сообщая пресс-служба администрации округа.

Прививочные кабинеты в м. о. Чехов расположены по следующим адресам:

Взрослая вакцинация в поликлинике по адресу: г. Чехов, ул. Гагарина, 37а. График работы: понедельник–пятница с 08:00 до 15:00. Детская вакцинация: понедельник, вторник, четверг с 08:00 до 14.00.

Взрослая вакцинация в поликлинике по адресу: г. Чехов, ул. Земская, 15. График работы: понедельник–пятница с 08.00 до 14.00.

Детская вакцинация по адресу: г. Чехов, ул. Земская, 17. График работы: понедельник, вторник, четверг с 09:00 до 14:00.

Детская вакцинация в поликлинике по адресу: г. Чехов, ул. Пионерская, 10. График работы: понедельник, вторник, четверг с 08:00 до 17:00.

Вакцинация взрослого населения в фельдшерско-акушерских пунктах и врачебных амбулаториях м. о. Чехов проводится по средам и пятницам с 08:00 до 11:00. Детская вакцинация — каждый понедельник и четверг с 08:00 до 09:00.

Также для удобства жителей каждую среду с 09:00 до 12:00 на Советской площади, д. 3 (напротив входа в МФЦ) работает передвижной ФАП. Сделать прививку от гриппа и пневмококка в мобильном комплексе можно без предварительной записи.

Для вакцинации жителям м. о. Чехов необходимо иметь при себе пакет привычных документов: паспорт, полис ОМС, СНИЛС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отчитался президенту России Владимиру Путину о развитии здравоохранения в регионе. Он подчеркнул, что в Подмосковье активно работает программа привлечения врачей.

«Делаем заметные стимулирующие выплаты тем, кто особенно идет в первичное звено. Стационары тоже важны, безусловно, но первичное звено, я абсолютно согласен, узкие специалисты — это на вес золота сегодня», — заявил Воробьев.