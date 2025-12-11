В Британии рассказали, чем может обернуться неуязвимый вирус mpox

Группа ученых из Великобритании сообщила об обнаружении ранее неизвестного и потенциально неуязвимого варианта вируса mpox, об этом сообщает «Царьград» со ссылкой на Daily Star.

Доцент медицины университета Эмори доктор Богхума Титанжи подчеркнула опасения специалистов в связи с данной находкой. Она отметила, что бесконтрольное распространение вируса в глобальном масштабе может привести к серьезным последствиям.

Британское агентство по охране здоровья сообщило, что новый штамм был идентифицирован у путешественника, недавно вернувшегося из азиатского региона. Лабораторные анализы подтвердили, что выявленный штамм является рекомбинантным, то есть содержащим генетический материал от двух различных групп mpox, циркулирующих в мире.

Вирус mpox вызывает такие симптомы, как повышенная температура, цефалгия, мышечные боли и характерные кожные высыпания, напоминающие оспу. Передача инфекции происходит при близком контакте с инфицированными людьми или животными, а также через зараженные предметы.

Ранее сообщалось, что потенциально опасный вирус может попасть в Россию через Аляску.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.