В больницу Дмитрова устроились 20 врачей по программе «Приведи друга» в 2024 году

В рамках реализации программы «Приведи друга», инициированной губернатором Московской области Андреем Воробьевым, Дмитровская больница успешно продолжает укреплять кадровый потенциал медицинских учреждений округа. Программа позволяет сотрудникам получать премию в размере одного оклада за привлечение новых специалистов, что способствует притоку квалифицированных кадров в округ, сообщает пресс-служба администрации округа.

В 2024 году благодаря программе в Дмитровскую больницу было привлечено 20 врачей, среди которых 5 педиатров, 2 стоматолога и 1 онколог. Эти специалисты уже приступили к работе.

Одним из новых сотрудников стал врач по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению Демид Вахрунин. Выпускник Красноярского государственного медицинского университета 2021 года, Демид Александрович переехал в Дмитров из Красноярска по рекомендации своего коллеги — Артема Шегая, также специалиста по рентгенэндоваскулярной диагностике. В рамках программы Демид Вахрунин получает меру социальной поддержки от администрации Дмитровского муниципального округа в виде частичной компенсации аренды жилья.

Еще одним новым сотрудником больницы стал участковый врач-терапевт Илья Родионов. Уроженец Дмитрова и выпускник Ярославского государственного медицинского университета, Илья был привлечен в больницу своей коллегой — Аллой Косяковой, также врачом-терапевтом.

«Программа «Приведи друга», действующая при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева, помогает решать кадровые вопросы и улучшать медицинское обслуживание для жителей региона. В нашем округе действуют и другие меры соцподдержки медработников: программы «Социальная ипотека», «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Земля врачам» и другие», — отметил глава Дмитровского округа Иван Курданин.

Дмитровская больница продолжает активно участвовать в программах, создавая комфортные условия для работы и развития своих сотрудников. Для медицинских специалистов действует целый ряд льгот и дополнительных выплат, с которыми можно ознакомиться на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.