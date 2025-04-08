В больнице Красногорска на поправку идет пострадавший от нападения медведя мужчина

Мужчина, подвергшийся нападению медведя в округе Шаховская, успешно восстанавливается в Красногорской больнице. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа Шаховская.

Как сообщил директор медицинского учреждения Бутай Бутаев, состояние пациента стабильно улучшается. Мужчина находится в сознании, общается, активно пьет и выполняет указания врачей, что свидетельствует о положительной динамике. Он также был отключен от аппарата искусственной вентиляции легких.

Несмотря на прогресс, пострадавшему предстоит длительный курс лечения, в том числе операция по восстановлению костей лицевого скелета. По словам Бутая Бутаева, пациент проявляет оптимизм и готовность к необходимым медицинским процедурам.

Врачи Красногорской больницы делают все возможное для скорейшего выздоровления пострадавшего.

Ранее сообщалось, что мужчина встретился в лесу с медведем случайно, когда искал сброшенные оленьи или лосиные рога. Лесной хищник набросился на жителя Московской области, разорвал ему лицо, травмировал тело и ушел в неизвестном направлении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.