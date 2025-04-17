В больницах Подмосковья заработало 38 единиц тяжелого оборудования с начала года

В обособленном структурном подразделении № 5 Подольской больницы заработал новый цифровой рентген-аппарат. Оборудование закуплено благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«С начала года ввели в работу уже 38 единиц тяжелой медтехники. Так, в областных больницах начали работу аппараты МРТ, КТ, флюорографы, маммографы, а также рентген-аппараты. Сегодня в Подольской больнице запустили новый рентген-аппарат. На его закупку было направлено почти 29 млн рублей. Всего с начала года в Подмосковье заработало 19 новых рентген-аппаратов», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Направление на исследование выдает лечащий врач. Записаться на прием можно через региональный портал Госуслуг «Здоровье» или по номеру телефона: 122.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.