В Балашихе провели турнир по цигуну для участников «Активного долголетия»

Турнир по оздоровительному цигуну «Энергия долголетия – сила в движении!» прошел 28 марта в спортивном комплексе «Орион» в Балашихе. В нем приняли участие более 250 представителей клуба «Активное долголетие» из Москвы и шести городов Подмосковья, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

К мероприятию присоединились председатель совета депутатов Геннадий Попов и депутат совета депутатов Марина Жирова. Участники продемонстрировали комплексы плавных движений и дыхательных техник, а также умение сохранять концентрацию и внутреннее равновесие.

«Искренне восхищаюсь активной жизненной позицией и неиссякаемой энергией наших долголетов! Благодарю за отличную организацию Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации «Балашихинский» и лично его директора Ольгу Алексеевну Садилову, а также Всероссийскую федерацию Цигун», — отметил Геннадий Попов.

Цигун — древняя китайская система, сочетающая мягкие физические упражнения, дыхательные практики и работу с внутренней энергией. Регулярные занятия способствуют укреплению иммунитета, улучшению самочувствия и поддержанию активного долголетия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Балашихе обновили крупнейший в округе спортивный комплекс «Орион». Глава региона посетил микрорайон Железнодорожный, чтобы пообщаться с тренерами и юными спортсменами.

«Хочу поблагодарить тренеров, всех, кто занимается с детьми. Мы ценим этот труд. Сейчас в спорткомплексе тренируется почти 1,5 тыс. человек. Рассчитываем, что после всех работ в среднем его будут посещать свыше 3 тыс. ежедневно», — заявил Воробьев.