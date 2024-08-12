В Балашихе 35 человек прошли раннюю диагностику рака кожи

В минувшую субботу в кожно-венерологическом диспансере Балашихинской больницы (ул. Третьяка, 4) состоялся день открытых дверей. Все желающие могли бесплатно проверить кожные новообразования на онкологию.

Прием прошел по предварительной записи, его провели врачи-дерматологи КВД и врач-онколог ЦАОП.

«Дерматологи после сбора анамнеза и осмотра кожных покровов с помощью дерматоскопа давали необходимую консультацию. В основном у пациентов диагностировали себорейный кератоз, папилломы и невусы. Кроме того, из 35 пришедших на прием у семи человек были обнаружены признаки злокачественного образования кожи. Благодаря тому, что прием вели специалисты разного профиля, этих пациентов сразу же направили к онкологу для углубленного обследования. При подтверждении диагноза врач назначит радикальное лечение», — сказал заведующий КВД Эрнест Мелкумян.

Специалист напомнил, что ранняя диагностика кожных новообразований поможет предотвратить риск развития онкологического заболевания, а также вовремя начать его лечение.

Записаться на прием к врачу-дерматологу можно через региональный портал госуслуг «Здоровье», инфоматы и по телефону 122.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.