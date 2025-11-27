В 6 медучреждениях Подмосковья можно пройти колоноскопию под наркозом

В Московской области запущен пилотный проект по ранней диагностике колоректального рака. Он включает в себя более тщательный, количественный анализ кала на скрытую кровь, а также эндоскопическое исследование тем пациентам, у которых на первом этапе было заподозрено заболевание. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Колоноскопия является «золотым стандартом» в диагностике колоректального рака. Она позволяет визуализировать опухоль и непосредственно во время исследования выполнить забор биопсии. В рамках проекта в амбулаторных отделениях 6 медицинских организаций колоноскопию можно выполнить под наркозом. Это снижает стресс для пациента и дискомфортные ощущения. В этих медучреждениях установлено необходимо видеоэндоскопическое оборудование и организованы палаты пробуждения», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Колоноскопия под седацией проводится в условиях поликлиники, поэтому предварительная госпитализация не требуется. За состоянием пациента во время и после процедуры наблюдают медицинские специалисты.

Колоноскопию под наркозом можно пройти в Балашихинской, Подольской, Одинцовской, Домодедовской, Лобненской больницах, а также в Московском областном онкодиспансере. Диагностика проводится бесплатно, по полису ОМС. На исследование направит врач при наличии медицинских показаний. Седация проводится по желанию пациента, однако для выполнения процедуры под наркозом потребуется предварительное обследование.

Специалисты напоминают, что для своевременного выявления заболеваний важно регулярно проходить диспансеризацию и профосмотры. Сделать это можно в поликлинике по месту прикрепления. Записаться на диспансеризацию можно на портале «Здоровье», по номеру тел. 122, инфомат в поликлинике или через чат-бот в Telegram.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.