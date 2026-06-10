Ужасы гатчинской больницы: черная плесень и матрасы, обтянутые мусорными мешками

Россиянка Кристина в своем блоге поделилась фото и видео Гатчинской больницы, она отметила, что там черная плесень, грязь и матрасы, обтянутые мусорными мешками.

Она выложила у себя несколько видео и фотографий. Особо подчеркнула, что больница находится в 25 минутах езды от Санкт-Петербурга, а разваливается на глазах.

На снимках и видео показаны облупленные стены, черная плесень на них, обшарпанный и очень грязный пол, потрепанные кушетки, покосившиеся таблички, разрушающиеся стены с торчащими кирпичами. На этом фоне странно смотрятся новые синие занавески около кушеток с надписью Гатчинская больница.

Причем зона МРТ, которую сняла блогер, выглядит красиво и отремонтировано. Но тем больше ощущается контраст с остальной частью больницы.

«Кто-то пишет, что в больнице новый главный врач, хорошо, возможно, он наведет порядок, но что делали остальные? Тут не делали ремонт лет 10 и это очевидно!» — подчеркнула Кристина.

Также на фото показано, что часть кушеток вместо простыней обтянута черными мусорными мешками, на них лежит пациентка.

«Была недавно там, в приемном покое… это тихий ужас, как жалко врачей, которые работают в таких антисанитарных условиях и принимают, и оказывают помощь. Как в бомжатнике», — написала одна из подписчиц.

Многие ужаснусь уеденному, назвали состояние больницы «зомби апокалипсисом», а также нищетой и разрухой.

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