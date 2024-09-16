Усталость и температура могут свидетельствовать о раке - онколог Бриш
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Кандидат медицинских наук и врач-онколог Надежда Бриш рассказала, как распознать рак по неочевидным признакам. По словам медика, один из признаков онкоболезни — зуд тела, который появляется при опухолях поджелудочной железы, сообщает RuNews24.ru.
«На ранних стадиях онкологических заболеваний симптомы зачастую носят не специфический характер, поэтому заподозрить наличие злокачественных новообразований, основываясь только на самоощущениях, достаточно сложно», — сказала доктор.
Также обратиться за помощью рекомендуется в случае внезапной потери веса и повышения температуры тела. Если человек не болен ОРВИ, но страдает от температуры выше 37 градусов — это повод забеспокоиться. Злокачественные образования стоят на третьем месте среди причин повышения температуры, предупредила врач.
О наличии рака также могут свидетельствовать повышенная потливость, особенно в ночное время, и увеличение лимфоузлов.
Кроме того, по словам Бриш, на страшную болезнь могут указывать и общая слабость, спад работоспособности и быстрая утомляемость.