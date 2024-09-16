Усталость и температура могут свидетельствовать о раке - онколог Бриш

Онколог Бриш: ночная потливость и утомляемость могут свидетельствовать о раке

Кандидат медицинских наук и врач-онколог Надежда Бриш рассказала, как распознать рак по неочевидным признакам. По словам медика, один из признаков онкоболезни — зуд тела, который появляется при опухолях поджелудочной железы, сообщает RuNews24.ru .

«На ранних стадиях онкологических заболеваний симптомы зачастую носят не специфический характер, поэтому заподозрить наличие злокачественных новообразований, основываясь только на самоощущениях, достаточно сложно», — сказала доктор.

Также обратиться за помощью рекомендуется в случае внезапной потери веса и повышения температуры тела. Если человек не болен ОРВИ, но страдает от температуры выше 37 градусов — это повод забеспокоиться. Злокачественные образования стоят на третьем месте среди причин повышения температуры, предупредила врач.

О наличии рака также могут свидетельствовать повышенная потливость, особенно в ночное время, и увеличение лимфоузлов.

Кроме того, по словам Бриш, на страшную болезнь могут указывать и общая слабость, спад работоспособности и быстрая утомляемость.