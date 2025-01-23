Уроандрологическое отделение МОЦОМД успешно провело почти 1 600 операций в 2024 году

Благодаря внедрению передовых методик и непрерывному совершенствованию профессиональных навыков врачей уроандрологическое отделение детской больницы Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) показывает высокие результаты в лечении пациентов. В 2024 году было успешно проведено почти 1 600 операций, включая 350 сложных высокотехнологичных вмешательств: лапароскопические пиелопластики при гидронефрозе, эндопластики устьев мочеточников и уретропластики при гипоспадии. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

«Возможности отделения способствуют снижению времени восстановления после операций и уменьшению количества послеоперационных осложнений. Родители наших пациентов отмечают, что дети быстрее возвращаются к привычной жизни благодаря новым подходам и квалифицированному медицинскому обслуживанию», — поделился заведующий отделением, кандидат медицинских наук, главный внештатный детский уролог Минздрава Московской области Андрей Суходольский.

Кроме того, в отделении активно проводится научная деятельность на базе Российского университета медицины, реализуются программы по повышению квалификации медицинского персонала. Врачи регулярно участвуют в различных конференциях и проходят стажировки в ведущих медицинских учреждениях, что позволяет им применять самые современные технологии и методики в своей практике.

Развитие междисциплинарного взаимодействия также сыграло важную роль в успехах уроандрологического отделения. Урологи центра работают в тесном сотрудничестве с другими специалистами, что позволяет обеспечить комплексный подход к лечению пациентов и повышать качество медицинской помощи.

Такие усилия подтверждаются высокими оценками со стороны родителей и специалистов в области детской медицины.

Андрей Суходольский ведет прием в консультативно-диагностическом центре Московского областного центра охраны материнства и детства.

Прием осуществляется по направлению врача-педиатра или узкого специалиста. Связаться с медучреждением можно по телефону: 8 (495) 554 83 87 регистратура КДЦ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жители рассказывают властям о недостатке врачей первичного звена и узких специалистов. Множество специалистов уже удалось трудоустроить в подмосковные медучреждения по программе «Приведи друга».

«Мы постоянно в поиске и стараемся делать так, чтобы настоящие мастера своего дела, опытные медики приходили работать в подмосковные поликлиники, госпитали, амбулатории, ФАПы. У нас действует целый комплекс мер поддержки», — отметил он.