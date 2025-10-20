Уникальное изобретение: в России ИИ научили диагностировать рак мозга

Ученые Исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта и Института биологии старения Университета Лобачевского создали систему искусственного интеллекта для диагностики типа опухоли мозга, сообщает pravda-nn.ru .

«Гистологические исследования и поиск отдельных мутаций часто приводят к противоречивым диагнозам. Наш инструмент оценивает активность генов конкретного пациента и позволяет врачу точнее определить подтип глиомы и выбрать правильное лечение», — заявил директор Научно-исследовательского института биологии старения ННГУ Михаил Иванченко.

Нейросеть, использующая методы машинного обучения, рассматривает функционирование 13 важных генов, ассоциированных с тремя главными разновидностями глиом: астроцитомой, олигодендроглиомой и глиобластомой — одной из наиболее злокачественных опухолей головного мозга.

В основе разработки лежит концепция интерпретируемого ИИ. В отличие от моделей, чья логика скрыта, данная система показывает, каким образом активность каждого отдельного гена сказывается на конечном результате прогнозирования. Благодаря этому, заключения системы становятся понятными, а врачи получают возможность проверить ход рассуждений нейронной сети и убедиться в обоснованности ее решения.

