Умерший во время матча в Подмосковье футболист жаловался на кровь из носа

У 26-летнего футболиста Артема Калмыкова, умершего во время матча в подмосковном Подольске, регулярно шла кровь из носа. Спортсмен жаловался на это, но врачи никаких проблем не нашли, сообщает SHOT .

Впервые мужчина столкнулся с недомоганием год назад. С тех пор у Калмыкова практически каждый день шла кровь из носа.

Он обращался по поводу этой проблемы к медикам. Те отвечали, что все нормально. Они говорили, что это происходит из-за сухости в носу.

В феврале футболист прошел медобследование. Врачи не выявили у него никаких патологий.

28 июня, в день игры, Калмыков на здоровье не жаловался. Он поехал на матч своего клуба «Парковый» против команды «Нара» из Наро-Фоминска. На 60-й минуте спортсмен потерял сознание. Футболиста пытались спасти, но он скончался.

Правоохранители собираются провести проверку по данному факту. У Калмыкова остались жена и маленькая дочь.