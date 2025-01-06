Улучшение репродуктивной функции: как томаты влияют на мужское здоровье

Состояние и функционирование сосудистой и репродуктивной систем тесно связаны с мужским здоровьем. Исследования показали, что регулярное употребление томатов оказывает положительное влияние на мужскую физиологию. Это связано с высоким содержанием ликопина — мощного антиоксиданта, который содержится в овоще, сообщила РИАМО главный технолог ТМ «Пиканта» Светлана Старова.

«Органическое соединение, которое содержится в томатах, способствует восстановлению клеток и влияет на нормализацию работы сосудов. Ликопин сохраняет свои полезные свойства даже после термической обработки томатов, обеспечивая их содержание как в свежих овощах, так и в составе переработанных продуктов, как например в протертой мякоти томатов», — отметила Старова.

По ее словам, если употреблять томаты в тушеном, запеченном виде или в переработанном готовом соусе, содержание ликопина остается практически неизменным или даже немного увеличивается. Это объясняется тем, что при термической обработке и удалении остаточной воды клеточные стенки разрушаются, что способствует высвобождению ликопина и сохранению его биодоступности. В результате концентрация ликопина в переработанных томатах увеличивается.

«Помидоры лучше употреблять в виде протертой мякоти или сока — это хорошая альтернатива свежим овощам. Рекомендуемая порция — 200 мл сока или 50–100 г переработанных томатов в день. Однако помидоры не должны быть на вашем столе каждый день — достаточно 2–3 раз в неделю» — поделилась нутрициолог Лариса Габдулхакова.

Дополнительные исследования также подтверждают, что ликопин способствует улучшению репродуктивной функции. В ходе эксперимента, который был проведен Массачусетским университетом совместно с Университетом Мурсии, 60 здоровых мужчин в возрасте от 19 до 30 лет ежедневно принимали добавки с ликопином, подвижность и количество активных сперматозоидов увеличилось на 40%.

«Ликопин также оказывает профилактическое влияние, предотвращая развитие таких болезней как сердечно-сосудистая дестония, остеопороз, мужское бесплодие, и подавляет токсическое действие других агентов. Многочисленные исследования in vitro и на животных показали, что ликопин обеспечивает защиту от повреждений, вызванных ионизирующим излучением», — пояснила Габдулхакова.