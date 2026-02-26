Укол в «точку аппетита»: действительно ли ввод ботокса в ухо помогает похудеть

Распространенная в настоящее время услуга «инъекционного похудения», когда ботулотоксин вводится в область ушной раковины, является скорее примером продвижения непроверенных коммерческих методик, чем научно обоснованной медицинской технологией. Об этом сообщила доцент кафедры дерматовенерологии им. Скрипкина Института клинической медицины Пироговского университета Минздрава РФ Татьяна Гайдина, пишет Газета.ru .

«С научной точки зрения утверждения о том, что укол в „точку аппетита“ на ухе способен повлиять на центр голода в головном мозге, не выдерживают критики. Ботулотоксин действует локально, блокируя передачу нервного импульса в месте введения, и не влияет напрямую на гипоталамус или системные механизмы регуляции аппетита. На сегодняшний день отсутствуют качественные клинические исследования, подтверждающие эффективность такого метода для снижения веса», — заявила Гайдина.

Концепция, лежащая в основе этой процедуры, отчасти позаимствована из принципов иглорефлексотерапии, предполагающей стимуляцию «активных точек». Однако даже для классической акупунктуры надежная доказательная база весьма ограничена, а в рамках строгих научных работ ее эффект часто не отличается от плацебо. Добавление к этой концепции инъекций ботулотоксина не имеет под собой никаких научных оснований, подчеркнула врач.

По словам эксперта, ни в отечественных, ни в зарубежных клинических рекомендациях по борьбе с ожирением этот метод не фигурирует. Безусловно, частные медицинские центры вправе предлагать процедуры вне официальных показаний, но пациент должен быть полностью проинформирован об отсутствии доказательств эффективности метода и дать на его проведение добровольное согласие в письменной форме.

Ранее аналогичное мнение высказала косметолог, кандидат медицинских наук Наталия Жовтан. По ее мнению, уколы ботокса в ухо и стопы скорее могут навредить здоровью.

