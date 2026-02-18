Инъекция в «голодную точку»: как уколы ботокса в уши могут сломать жизнь

Использование ботокса в нестандартных зонах набирает обороты в России. Сторонники метода вводят препарат в уши, стопы и мышцы челюсти, утверждая, что это подавляет аппетит, устраняет боль от ношения каблуков и дарит иные «чудесные» результаты. Но медицинское сообщество относится к этому веянию с большой тревогой. По словам косметолога, кандидата медицинских наук Наталии Жовтан, такие уколы могут быть опасными для здоровья, сообщает Общественное Телевидение России .

Инъекция в «голодную точку» на ухе — модное веяние 2026 года. В Сети и рекламе косметологических центров активно обсуждают процедуру введения ботулотоксина в ушную раковину. Ее часто позиционируют как воздействие на «точку голода». Считается, что эта зона связана с мозговыми центрами, контролирующими аппетит, и может на несколько месяцев уменьшить тягу к перекусам.

Уколы в ухо

С медицинской точки зрения, ботокс — это препарат местного действия. Он останавливает передачу нервного сигнала к мышце в области инъекции, что приводит к ее временному расслаблению. Именно поэтому вещество применяют для коррекции морщин, а в лечебной практике — по неврологическим показаниям, пояснили эксперты. Укол в ушную «точку голода» обойдется примерно в пять тысяч рублей и займет около четверти часа. Адепты метода заверяют, что ботокс блокирует сигналы по блуждающему нерву, что будто бы и приводит к снижению аппетита.

По мнению кандидата медицинских наук Наталии Жовтан, этот тренд — опасная спекуляция. Его популяризация строится на том, что у пациентов нет глубокого понимания физиологии и принципов действия ботулотоксина. Ни одно авторитетное международное исследование не доказало способность вещества снижать аппетит при введении в ухо.

«Ушная ветвь блуждающего нерва иннервирует лишь небольшой участок кожи слухового прохода. Ботулотоксин работает локально, блокируя нервно-мышечную передачу. Чтобы повлиять на чувство голода, необходимо воздействовать на гипоталамус и сигналы от желудочно-кишечного тракта. Это физически невозможно при инъекции в ухо», — пояснила специалист.

У некоторых пациентов аппетит действительно может снизиться после сеанса. Однако причина, скорее всего, будет заключаться в эффекте плацебо или «нацебо» — ожидании результата, подкрепленном потраченными средствами и верой в инновационность метода.

Уколы в стопы

Женщинам также предлагают инъекции ботокса в стопу, чтобы «заморозить» болевые ощущения и дольше ходить на высоких каблуках. Косметолог Жовтан отметила, что ботулотоксин иногда применяют при гипергидрозе стоп, но строго по показаниям. Других научных оснований для введения препарата в эту зону не существует, добавила она.

Инъекции в стопы не только очень болезненны, но и несут функциональные риски. Эта часть тела ежедневно несет нагрузку, и любое изменение тонуса мелких мышц способно повлиять на походку, устойчивость и распределение веса тела. Если стопа утратит амортизирующие свойства, нагрузка сместится на коленные суставы, таз и позвоночник. Это грозит развитием артроза и протрузий, предупредила Жовтан.

